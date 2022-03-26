З бойових машин в окупантів повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

"Розконсервована" техніка ворога повністю розкрадена, командир танкового полку окупантів застрелився.

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні сказано, що окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. "Зокрема, на аеродромі в СМТ Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу (РВБ). Наразі ворожа РВБ намагається "поставити в стрій" значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання", - зазначають в українській розвідці.

При цьому вказують, що в Росії часто зіштовхуються з проблемою неможливості відновлення техніки після "розконсервації" зі складів - з бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

"Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 "розконсервованих" танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвано. За наявної інформації – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився", - повідомляє розвідка.

Вас також можуть зацікавити новини: