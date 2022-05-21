Вчора, 20 травня, видання The New York Times опублікувало фотографії та відеоматеріали, які доводять страту вісьмох цивільних чоловіків у Бучі російськими військовими. Особу одного з окупантів-злочинців вдалося встановити. Швидше за все, це 37-річний Чингіз Атантаєв.
Розслідування на основі статті The New York Times провело російське видання "Важливі історії".
Фото і відео від NYT підтверджують, що окупанти знайшли в одному з будинків Бучі дев'ятьох чоловіків. Їх допитали, а потім відвели у двір будівлі неподалік і стратили. Лише одному з цивільних вдалося вижити.
Опубліковані кадри були зняті на камеру відеоспостереження, яка розташована через дорогу від місця розстрілу. На відео і фото показані російські десантники, і особу одного з них вдалося з'ясувати журналістам з РФ.
"Важливі історії" стверджують, що з великою часткою ймовірності на знімку від NYT (присутній нижче) праворуч стоїть 37-річний Чингіз Атантаєв. Це підтверджують сервіси розпізнавання осіб і біографія вояки.
Атантаєв народився в Магадані, але багато років живе в Пскові. Саме в цьому місті дислокуються 104 і 234 десантно-штурмові полки, які, за повідомленням The New York Times, причетні до різанини в Бучі. У соціальних мережах вояка підписаний на групи про армію, зброю і бойові єдиноборства. Більш того, в 2017 році, домагаючись поліпшення житлових умов, він подавав до псковського суду позов до Міноборони "про визнання неповнолітньої дочки його дружини членом сім'ї військовослужбовця".
Останній раз Атантаєв заходив на свою сторінку у "ВКонтакте" 12 квітня. "Важливі історії" зв'язалися з дружиною солдата Тетяною Чеснак, але вона відмовилася давати контакти чоловіка. Статтю The New York Times жінка назвала фейком.
"Самі подивіться, солдати там гладко поголені. Ви як думаєте, вони там в такому вигляді ходили чи що? Тому, де вони взяли фотографії ці, взагалі незрозуміло", — заявила Чеснак.
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