В усіх звільнених від окупантів населених пунктах з 21:00 2 квітня до 6:00 вівторка, 5 квітня вводиться комендантська година.

Для розмінування звільнених населених пунктів на Київщині знадобиться не менше 10 днів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Він нагадав, що в усіх звільнених від окупантів населених пунктах з 21:00 2 квітня до 6:00 вівторка, 5 квітня, вводиться комендантська година. Це робиться для того, аби фахівці змогли оцінити обсяг робіт. Після цього процес розмінування і відновлення інфраструктури зможе прийняти плановий характер.

"Ми всі хочемо повернутися додому. Проте звільнені від окупантів території Київщини - досі небезпечні. Бережіть своє життя", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, на Київщину прибули бронежилети для бійців тероборони.

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