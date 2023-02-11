Вплинути могли конкуренція між "Вагнером" і міноборони РФ, та обізнаність ув'язнених про те, що з ними зроблять українські військові на фронті.

Причиною того, що ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про припинення вербування в'язнів на війну проти України, імовірно, є посилення прямої конкуренції з міністерством оборони РФ.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. Зокрема, дані Федеральної служби виконання покарань Росії уже свідчать про зниження темпів набору ув'язнених з грудня 2022 року.

"Новини про суворі реалії найманців "Вагнера" в Україні, імовірно, просочуються до ув'язнених і зменшують кількість охочих воювати", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що російська армія задіяла значну кількість резервістів, призваних в рамках мобілізації, що посилює конкуренцію з "вагнерівцями".

"Російське керівництво стоїть перед важким вибором: або продовжувати виснажувати свої сили й скорочувати цілі, або проводити подальшу мобілізацію", - додають у британській розвідці.

Найманці ПВК "Вагнера" на війні проти України

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив про закінчення вербування російських ув'язнених до лав своєї "організації" на тлі значних втрат серед найманців у боях з Україною.

Пригожин активізував вербування зеків на війну в Україні у липні 2022 року. За даними ЗМІ, він займається цією справою особисто, обіцяючи ув'язненим помилування, в обмін на шестимісячну службу в лавах ПВК. Загалом Пригожин відправив на фронт близько 40 тисяч "вагнерівців". Однак уже в січні 2023 року масштаби вербування значно скоротилися порівняно з літом-осінню 2022 року.

Утім, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що попри свої заяви, Пригожин продовжить набір ув'язнених у ПВК у більш обмеженій кількості. Також він продовжує підігрівати конфлікт із міноборони РФ. Зокрема, російські блогери критикують міноборони РФ та інших кремлівських чиновників за дрібну корупцію та некомпетентність.

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