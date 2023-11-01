Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

Воїни Головного управління розвідки міністерства оборони України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет".

Як повідомила прес-служба ГУР, таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах.

"Об’єкт був пошкоджений у прикордонній зоні поблизу населеного пункту Красная поляна Шебекінського району Бєлгородської області. Внаслідок операції російська радіорелейна станція 48Я6-К1 "Подлет" виведена з ладу, а особовий склад ворога зазнав втрат", - заявили в розвідці.

Війна в Україні - останні новини про втрати Росії

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби українські військові ліквідували ще 680 російських окупантів та десятки одиниць їхньої техніки та озброєння. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 301 490 своїх військових.

Минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по ворожих позиціях та техніці. Влучно по позиціях росіян вдарили й підрозділи ракетних військ ЗСУ. Відтак, вдалося знищити російські пункти управління, склади з боєприпасами та десятки одиниць техніки.

У жовтні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 22 тис. 920 осіб особового складу противника та 3 тис. 494 одиниці озброєння та військової техніки, в тому числі 521 танк.

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