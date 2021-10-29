Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Як повідомляє прес-центр СБУ, навчання відбулись у Маріуполі.

"За легендою, умовні терористи вирішили витягти зі слідчого ізолятора (СІЗО) свого спільника – бойовика так званих "ЛДНР". Для цього один із зловмисників під виглядом адвоката проник у будівлю слідчого ізолятора та проніс на собі вибуховий пристрій. "Терористи" захопили заручників та висунули низку вимог, у тому числі виділити їм вертоліт для втечі на окуповану територію Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бійці спецпідрозділів силових відомств успішно нейтралізували "терористів" та звільнили "заручників", а "теракту" - запобігли.

Тренування відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних.

Як повідомляв УНІАН, влітку Служба безпеки України та посольство Ізраїлю провели тактико-спеціальні навчання у Печерському районі Києва на базі Хоральної синагоги Бродського.

Учасники навчань відпрацювали механізм звільнення "заручників", яких умовні "терористи" захопили у синагозі. Зокрема, за легендою навчань, до рук "терористів" потрапив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль та віряни, які були у приміщенні.

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Автор: Катерина Гірник