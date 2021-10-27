На Луганщині затримали рецидивіста, який займався збутом бойових засобів ураження.

У Луганській області виявлено два схрони бойовиків зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки України, зі схованки, облаштованої у лісосмузі поблизу лінії розмежування, вилучено 19 снарядів для великокаліберних гармат, загальною вагою понад 300 кг тротилу.

Інший схрон був обладнаний у покинутій будівлі на території Станично-Луганського району. Під час його огляду правоохоронці виявили 5 бойових гранат РГД-5, 4 гранатометні постріли та майже 400 набоїв різного калібру.

Крім того, співробітники СБУ викрили на Луганщині неодноразово засудженого жителя Старобільського району, який займався збутом бойових засобів ураження.

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Зловмисник намагався налагодити підпільний канал продажу зброї і боєприпасів. Своїх клієнтів він підшукував через власні зв’язки, у тому числі серед інших кримінальників.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Донецькій області Служба безпеки України під час проведення контрдиверсійних навчань виявила поблизу залізничної станції "Дружківка" схрон з вибухівкою бойовиків. Його обладнали учасники незаконних збройних формувань так званої "ДНР" для вчинення диверсій на території регіону.

Автор: Світлана Закелова