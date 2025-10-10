Все, що бактеріям потрібно для боротьби з антибіотиками - це світло і поширений мінерал.

Бактерії вміють знищувати антибіотики, використовуючи для цього сонячне світло і залізовмісні мінерали. Про це йдеться у науковій роботі, опублікованій в журналі Environmental and Biogeochemical Processes.

Так, група науковців досліджувала звичайні ґрунтові бактерії Bacillus megaterium (капустяна паличка) і в процесі з’ясувала, що ці мікроорганізми вміють взаємодіяти у досить нетривіальний спосіб з мінералами, що містять залізо. Бактерії використовують частинки оксиду заліза для утворення біоплівки, що поводиться як перезаряджуваний конденсатор.

Вдень, коли світить сонце, така біоплівка вбирає фотони й накопичує електрони. Коли ж настає ніч, бактерії "розряджають" цю систему, використовуючи збережену енергію для запуску хімічних реакцій. Тобто фактично йдеться про справжню природну батарейку.

Відео дня

Не менш цікавим є те, що ці бактерії навчилися знищувати антибіотики, такі як тетрациклін та хлорамфенікол. І роблять вони це якраз за допомогою накопиченого заряду фотонів та електронів.

У лабораторних експериментах капустяна паличка, "озброєна" оксидом заліза, після всього лише години перебування під освітленням змогла накопичити заряд до 8,06 мікрокулона на квадратний сантиметр. І навіть після вимкнення світла бактерії змогли нейтралізувати до 22% антибіотиків.

Науковці припускають, що подібні системи "мінерал + мікроорганізм" можуть відігравати приховану, але важливу роль у природних енергетичних циклах Землі — допомагаючи як підтримувати життєдіяльність екосистем, так і боротися із забрудненням навколишнього середовища.

Інші новини науки

Як писав УНІАН, у США в Єллоустонському парку знайшли бактерії, що вміють дихати не лише киснем, але й сіркою. За словами дослідників, це відкриття ставить під сумнів наше розуміння того, як мікроби виживають в динамічних середовищах з низьким вмістом кисню.

Також ми розповідали, що американські вчені відродили стародавні мікроорганізми, що пролежали у вічній мерзлоті Аляски близько 40 000 років. Мікроби, що вважалися "мертвими", повільно почали оживати в лабараторії. Деякі інші вчені висловили тривогу, оскільки древні мікроби потенційно можуть стати джерелом чергової пандемії.

Вас також можуть зацікавити новини: