Норвезькі чиновники, відповідальні за присудження Нобелівської премії миру, розслідують інформацію про різке зростання онлайн-ставок на цьогорічну лауреатку, що вказує на можливий витік інформації. Про це пише Bloomberg .

Зазначається, що ставки на лідерку опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, удостоєну Нобелівської премії миру 2025 року за боротьбу за демократію, різко зросли на сайті Polymarket незабаром після опівночі за норвезьким часом, згідно з інформацією на його сайті. Секретний комітет із п'яти осіб ухвалив рішення в понеділок.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Схоже, ми стали жертвою шахрая, який хоче заробити на нашій інформації", - сказав Крістіан Берг Харпвікен, директор Норвезького Нобелівського інституту.

Один трейдер поставив близько 70 000 доларів на перемогу Мачадо всього за кілька годин до того, як офіційні особи повинні були оголосити про своє рішення. Цей інвестор, який відкрив рахунок на Polymarket тільки цього місяця і ніколи не використовував його для ставок на інших ринках, у підсумку отримав близько 30 000 доларів прибутку. За даними Finansavisen, три рахунки на Polymarket, які в основному ставили на Мачадо, принесли сукупний прибуток близько 90 000 доларів.

Цікаво, що платформа дає змогу користувачам робити ставки на результат реальних подій, починаючи від спортивних ігор та економічних рішень і закінчуючи найпопулярнішим треком з останнього альбому Тейлор Свіфт. У минулому платформа піддавалася критиці за пропозицію ринків в етично неоднозначних сферах, таких як час смерті Папи Франциска.

На великих ринках прогнозів трейдери купують акції "так" або "ні", відстежуючи результат події. Обсяг купівлі та продажу цих інструментів визначає передбачувану ймовірність - і, отже, ціну - кожного результату в будь-який момент часу.

Харпвікен із Нобелівського інституту заявив, що не пам'ятає подібних випадків, пов'язаних із премією миру, хоча близько 15 років тому були "деякі витоки, коли більше людей мали інформацію про переможців до оголошення". Він сказав:

"Ми уважно вивчимо ситуацію, щоб з'ясувати, що сталося. Секретність для нас дуже важлива".

Нобелівська премія миру

Цього року Нобелівську премію миру присудили Марії Коріні Мачадо "за її невтомну роботу з просування демократичних прав для народу Венесуели і за її боротьбу за досягнення справедливого і мирного переходу від диктатури до демократії".

