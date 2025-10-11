Під час попереднього терміну Лекорню попрацював усього 27 днів.

Президент Франції Еммануель Макрон повторно призначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром. Це сталося через чотири дні після того, як він подав у відставку, пише Reuters.

Зазначається, що реакція на призначення Лекорню з боку крайніх правих та крайніх лівих була різкою, і це свідчить про те, що його другий термін буде не легшим, ніж перший, на якому він попрацював усього 27 днів.

"Уряд Лекорню II, призначений Еммануелем Макроном, який перебуває в ізоляції та відірваний від реальності в Єлисейському палаці більше, ніж будь-коли, - це поганий жарт, демократична ганьба та приниження для французького народу", – заявив президент партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла.

Тим часом найнагальніше завдання Лекорню - подати бюджет до парламенту до вечора понеділка.

"Я приймаю - з обов’язку - місію, довірену мені президентом Республіки, зробити все можливе, щоб забезпечити Францію бюджетом до кінця року та вирішити повсякденні життєві питання наших співгромадян. Ми повинні покласти край цій політичній кризі, яка дратує французький народ, і цій нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам", – написав він в мережі X.

Лекорню додав, що той, хто приєднається до його уряду, повинен відмовитися від своїх особистих амбіцій стати наступником Макрона у 2027 році.

За даними Reuters, в оточенні Макрона розповіли, що Лекорню має "карт-бланш", і це сигналізує про те, що президент дає своєму прем'єр-міністру багато свободи дій для переговорів щодо кабінету міністрів та бюджету.

Політична криза у Франції

Як повідомляв раніше УНІАН, 6 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав у відставку вже наступного дня після представлення уряду. Президент прийняв його звільнення. Лекорню, призначений на посаду 9 вересня, був сьомим прем'єр-міністром Макрона.

Politico писало, що крах Макрона послаблює Європу й Україну. Європейський дипломат сказав виданню, що "Франція занадто велика, щоб впасти, тому ця нескінченна політична нестабільність ставить під загрозу всю єврозону". Зазначалрся, що деякі аналітики навіть припускають можливість дострокової відставки Макрона, термін повноважень якого закінчується 2027 року. А це відкрило б можливість для успіху правого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

Колишній прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп уже закликав Макрона піти у відставку. За його словами, "Франція повинна вийти впорядкованим і гідним чином з політичної кризи, яка шкодить країні". Також політик закликав президента призначити прем'єр-міністра, який здатний виконувати повсякденні справи, проте заздалегідь повідомити, що він проведе дострокові президентські вибори, щойно буде узгоджено бюджет на наступний рік.

