Стан здоров'я президента США Дональда Трампа - "винятковий". Про це розповів його лікар Шон Барбабелла, пише The Associated Press.

Зазначається, що Трамп пройшов планове обстеження в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, яке, за словами лікаря, є "частиною його постійного плану підтримки здоров'я". Там очільник Білого дому також отримав щорічне щеплення від грипу та ревакцинацію проти COVID-19.

"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", – написав Барбабелла у службовій записці, опублікованій Білим домом.

Барбабелла також сказав, що кардіологічний вік Трампа приблизно на 14 років молодший за його хронологічний вік. Як відомо, Трампу зараз 79 років, і він був найстаршим президентом США на момент своєї інавгурації.

Здоров'я Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, у квітні 2025 року стан здоров'я президента США його лікар оцінював як відмінний. У своєму звіті Барабелла сказав, що "Трамп демонструє чудове когнітивне і фізичне здоров'я і цілком придатний для виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави".

У липні ЗМІ писали, що у Трампа виявили проблеми зі здоровʼям. Зазначалося, що він пройшов медичне обстеження через появу "легкого набряку" на ногах і синців на одній з рук. Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповідала, що в нього виявили захворювання, яке часто трапляється у людей старше 70 років, - хронічну венозну недостатність. Вона додала, що у Трампа не було жодних ознак тромбозу глибоких вен, тобто утворення згустків крові, або артеріальної хвороби, яка може включати в себе закупорку вен.

