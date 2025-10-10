Путін і Трамп заочно обмінялися люб'язностями.

У день, коли Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні, Володимир Путін і Дональд Трамп обмінялися люб’язностями на темі Нобелівської премії миру.

Так, російський диктатор виступив з промовою, в якій розкритикував Нобелівський комітет і похвалив Трампа за його мирні зусилля.

"Гідний чи недостойний чинний президент США Нобелівської премії, я не знаю, але він реально багато робить для того, щоб вирішити такі складні кризи, що тривають роками, а то й десятиліттями. Стосовно кризи в Україні він щиро прагне цього. Найяскравіший приклад – це ситуація на Близькому Сході. Якщо вдасться довести до кінця все, чого Дональд прагнув, все, про що він говорив і що він намагається зробити, – це історична подія", – зокрема сказав Путін.

Відео дня

Відео з цією промовою Путіна президент США опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social і написав: "Дякую президентові Путіну!"

Трамп і Нобелівська премія

Як писав УНІАН, у Білому домі обурилися через те, що цьогорічна Нобелівська премія миру була присуджена політичній діячці із Венесуели, а не Трампу. Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун звинуватив Нобелівський комітет в тому, що там політику ставлять вище за мир.

Цікаво, що Трамп навіть теоретично не міг отримати цьогорічну нобелівку, оскільки ті "подвиги" в царині миротворчості, які він собі приписує, відбувалася протягом весни-літа. А список кандидатів на нобелівську премію остаточно формується до 31 січня. Тобто премія миру не видається за досягнення поточного року: вона завжди є нагородою за досягнення попередніх років.

Вас також можуть зацікавити новини: