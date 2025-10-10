Клієнтами компанії є, зокрема, військове міністерство і міністерство внутрішньої безпеки США.

Уранці в п'ятницю, 10 жовтня, стався потужний вибух на заводі з виробництва вибухових речовин Accurate Energetic Systems (AES) в американському штаті Теннессі, після чого відбулася вторинна детонація.

Як повідомляє Fox News із посиланням на місцеву владу, загинули щонайменше двоє людей і ще щонайменше 19 постраждалих вважаються зниклими безвісти. Кілька поранених були госпіталізовані.

Вибухом також пошкодило автомобілі, які стояли на парковці недалеко від епіцентру. Жителі міста Лобелвілль, розташованого за 20 хвилин їзди від місця події, розповіли, що їхні будинки сильно трясло через вибух.

Варто зазначити, що підприємство розташовується на лісистому пагорбі приблизно за 80 км на захід від міста Нешвілл. Виробничий комплекс AES складався з п'яти споруд і лабораторії для оцінки якості продукції. Компанія, заснована 1980 року, спеціалізується на розробці, виробництві, транспортуванні та зберіганні широкого спектра речовин, зокрема для оборонної та аерокосмічної галузей: гранульованих і сипучих вибухових матеріалів, енергетичних пристроїв, кумулятивних зарядів тощо.

Важливо, що клієнтами компанії є, зокрема, військове міністерство і міністерство внутрішньої безпеки США. Армія закуповувала у AES, зокрема, динаміт, протипіхотні міни і вибуховий порох для снарядів великого калібру.

Вибухи на військових заводах

Раніше в Рязанській області РФ у пороховому цеху заводу "Еластик" прогримів вибух, унаслідок чого виникла пожежа. Було відомо про 5 загиблих. Постраждали щонайменше 20 осіб, 10 з яких перебувають у важкому стані.

Вибух стався через порушення техніки безпеки. Місцеві жителі розповіли в соцмережах, що чули гучний звук близько 11:00, після чого над територією підприємства піднявся стовп диму. Весь цех був зруйнований.

