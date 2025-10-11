Ракети, виготовлені в рамках програми підтримки з боку Великої Британії, використовуються для захисту повітряного простору України ще з початку війни.

Велика Британія передала Україні сотні ракет для протиповітряної оборони (ППО). Це відбулося на п’ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це стало відомо під час візиту міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Полларда у Київ, передає gov.uk. "Ракети, виготовлені в рамках програми підтримки з боку Великої Британії, використовуються для захисту повітряного простору України та були поставлені на п’ять місяців раніше запланованого. Ця ж зброя, відома як легкі багатоцільові ракети (LMM), допомагала захищати Україну від загроз з початку незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У британському Міноборони також повідомили про підготовку майбутньої співпраці з українськими партнерами.

"Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів дозволить подальшу інтеграцію цих ефективних ракет в систему протиповітряної оборони України", - вказано в повідомленні.

Відео дня

"Велика Британія посилює наше непохитне зобов’язання допомагати Україні захиститися від незаконного вторгнення Росії. Тільки цього року ми витратимо 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України. Це більше, ніж будь-коли раніше", - сказав Поллард.

Міністр вказав на важливість співпраці для того, щоб британці могли вчитися українському досвіді та разом будувати промислову базу, необхідну для протистояння загрозам та підтримки України.

Оборонна співпраця України та Великої Британії

Україна та Велика британія уклали інноваційну угоду про обмін технологіями, яка передбачає виробництво та спільну розробку передового військового обладнання.

В рамках цієї угоди було розроблено новий вдосконалений безпілотник-перехоплювач для ППО під назвою Project OCTOPUS. Передбачається, що будуть виготовлятися тисячі безпілотників на місяць, щоб забезпечити підтримку Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: