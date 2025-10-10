Ці кошти будуть витрачені на протидронові системи, здатні збивати дрони в Україні.

Нідерланди виділили 200 млн євро на посилення протидронових можливостей України. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс, передає Bloomberg.

"Ми витратимо ці кошти на протидронові системи, здатні збивати дрони в Україні, гостру потребу в яких ми знову побачили минулої ночі. Вночі тут відбулися масштабні повітряні удари, які мали значний вплив, оскільки вони в основному були спрямовані на місцеву енергетичну інфраструктуру", - зазначив він в інтерв'ю виданню, перебуваючи в Україні.

За словами Брекельманса, нідерландські та українські компанії можуть разом збільшити виробництво таких дронів шляхом створення спільних підприємств.

Міністр зазначив, що такі інвестиції мають багато переваг, адже таким чином "Нідерланди природно дізнаються більше про ці системи та встановлюють контакти з розробниками та виробниками".

Політик додав, що таке рішення є необхідністю, тому "всьому альянсу НАТО потрібно більше" таких систем протидії безпілотникам у найближчі кілька років.

"Це спосіб перенести досвід, отриманий в Україні, до Нідерландів", - запевнив Брекельманс.

Інші угоди з європейськими країнами щодо виробництва дронів

Як писав УНІАН, Британія виготовлятиме дрони-перехоплювачі для боротьби з російськими "шахедами". Йдеться про проєкт "Octopus", який наразі знаходиться на стадії перемовин та може бути реалізований найближчими місяцями.

"Дуже скоро ми будемо виробляти близько 2000 безпілотників на місяць і спеціально відправляти їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських безпілотників", - підкреслив міністр із питань обороноздатності та промисловості Британії Люк Поллард.

Також, як пише Bloomberg, Україна має схожу угоду з Данією, яка створила спільне виробниче підприємство, що нині задовольняє потреби нашої держави, проте пізніше може воно може бути переорієнтоване на постачання данських збройних сил.

