Дружина Трампа обіцяє продовжувати працювати над проблемою викрадених українських дітей.

Вісім дітей, розлучених з батьками через російське вторгнення в Україну, повернулися до своїх родин завдяки зусиллям першої леді США Меланії Трамп. Про це вона повідомила у своєму відеозверненні.

У серпні Меланія Трамп передала листа російському диктатору Володимиру Путіну, в якому просила його повернути додому викрадених українських дітей. За її словами, завдяки цьому листу вдалося "відкрити канал комунікації" з Москвою.

Меланія Трамп зазначила, що Путін надіслав їй листа у відповідь, в якому виклав своє бачення ситуації із викраденими дітьми та висловив бажання співпрацювати з США у цьому питанні. Протягом останніх тижнів між представниками Кремля і Білого дому відбулося кілька зустрічей і переговорів щодо викрадених дітей.

Відео дня

"Вісім дітей вже возз'єдналися з родинами протягом останніх 24 годин. Троє з них були розлучені з родинами та переміщені в Росію через бої на лінії фронту. Ще п’ять були розлучені з членами родини по той бік кордону, серед них маленька дівчинка, яку возз'єднали з родиною в Росії", - розповіла Меланія Трамп.

Вона наголосила, що має намір продовжувати працювати над проблемою викрадених українських дітей, назвавши це "важливою ініціативою".

За словами Меланії, Росія погодилася повернути додому зокрема тих українців, яким виповнилося 18 років вже після викрадення.

Проблема викрадених дітей

Як писав УНІАН, у травні 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія викрала і депортувала з окупованих територій понад 19 тисяч українських дітей. Це лише ті, про кого відомо. Ймовірно їх може бути значно більше, адже загалом під окупацією опинилися близько 200 тисяч дітей.

У березні цього року, на тлі боротьби за скорочення урядових видатків, адміністрація Трампа скоротила фінансування програми з відстеження і збору інформації про викрадених росіянами українських дітей.

Вас також можуть зацікавити новини: