США введуть 100%-й експортний тариф на товари з Китаю понад будь-який інший тариф, який Пекін сплачує наразі. Про це повідомив президент країни Дональд Трамп.

"З 1 листопада 2025 року (або раніше, залежно від подальших дій або змін, вжитих Китаєм), Сполучені Штати Америки запровадять 100%-й експортний тариф на Китай понад будь-який тариф, який він сплачує наразі", - написав він у соцмережі Truth Social.

За його словами, Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію у сфері торгівлі".

"Він надіслав країнам світу вкрай ворожий лист, у якому заявив, що з 1 листопада 2025 року введе масштабний експортний контроль практично на всю вироблену ним продукцію. Це зачіпає всі країни без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними багато років тому. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі і є моральною ганьбою у відносинах з іншими країнами", - зазначив Трамп.

Президент США також оголосив про контроль за експортом критично важливого програмного забезпечення в Китай.

Торговельна війна США та Китаю

Раніше Трамп запевняв, що досі він стримувався у своїй торговельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти жорсткіше. За його словами, рішення Китаю може заблокувати глобальні ринки і "зробить життя важким практично для кожної країни у світі, особливо для Китаю".

