Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країні необхідна більша присутність у Гренландії.

Данія інвестує 8,5 млрд доларів в оборонний потенціал, включно з посиленням присутності в Гренландії та закупівлею 16 нових винищувачів F-35. Про це пише Bloomberg .

План також охоплює два нові арктичні патрульні кораблі, морський патрульний літак, підводний кабель у Північній Атлантиці, нові безпілотники і будівництво штаб-квартири Об'єднаного арктичного командування в Нууку. Данія створить військовий підрозділ у Гренландії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країні необхідна більша присутність у Гренландії "для забезпечення дотримання суверенітету", включно з більшим числом навчань і ефективнішим спостереженням.

Відео дня

"За два з половиною роки з моменту мого вступу на посаду міністра оборони ситуація набула більш серйозного характеру, зокрема щодо Королівства, і не в останню чергу північної його частини, і особливо Гренландії", - заявив він.

Зазначається, що новий пакет заходів реалізується на тлі зростаючого геополітичного інтересу до Арктики, де Росія зміцнює свою військову присутність, а президент США Дональд Трамп прагне взяти під контроль Гренландію. Острів, який є автономною територією у складі Королівства Данія, також став центром глобальної конкуренції, оскільки танення льодів відкриває нові судноплавні шляхи і доступ до критично важливих корисних копалин.

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен закликав ЄС до поглиблення співпраці в арктичній зоні, щоб запобігти порушенню її цифрової інфраструктури "неуповноваженими особами".

У рамках оборонного пакету Данія виділяє 4,5 мільярда доларів на нові винищувачі компанії Lockheed Martin, внаслідок чого загальний парк винищувачів F-35 Збройних сил Данії сягне 43 одиниць. Начальник Генштабу Данії Міхаель Хілдгор заявив:

"З рішенням про придбання 16 додаткових винищувачів бойова міць, гнучкість і внесок Данії в НАТО значно зростають".

Допомога Україні від Данії

Данія випереджає всі європейські країни, за винятком Німеччини та Великої Британії, за обсягом допомоги Україні в мільярдах євро. Для порівняння, Франція станом на червень надала Україні допомогу в розмірі 7,56 млрд євро. Данці, чия економіка майже вчетверо менша, виділили 10,1 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: