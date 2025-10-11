Підрозділи приводять у найвищий ступінь бойової готовності та висувають у визначені райони.

11 жовтня Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок масштабної перевірки бойової готовності Збройних сил країни.

Рішення ухвалено за дорученням головнокомандувача — Олександра Лукашенка, йдеться у заяві Міноборони країни. Метою є "перевірка здатності військ діяти у найвищому ступені бойової готовності".

"Проводиться комплекс заходів щодо приведення підрозділів у найвищий ступінь бойової готовності, їхнього висування у визначені райони та виконання завдань згідно з розпорядженням", — йдеться в повідомленні відомства.

Контроль за перевіркою здійснює Секретаріат Ради безпеки Білорусі. Раніше подібні навчання проводилися в періоди загострення військової активності на території сусідньої Росії або під час спільних маневрів з російськими військами, що викликало занепокоєння в Україні та країнах НАТО.

Військова активність в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, у вересні на території РБ відбулись російсько-білоруські військові навчання. Згодом стало відомо, що масштабні військові навчання "Захід-2025" відвідали представники американських військ.

The Wall Street Journal, коментуючи присутність офіцерів США на цих навчаннях, пише, що це мало на меті показати готовність Росії та Білорусі до діалогу зі США на тлі мирних переговорів, що зайшли у глухий кут, та водночас продемонструвати військову силу РФ в колі міжнародних партнерів.

