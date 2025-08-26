Через російський обстріл на шахті в Донецькій області загинула людина, троє поранені

146 гірників (за іншими даними - 148) заблоковані під землею через знеструмлення шахт Добропільської громади (Донецька область) внаслідок обстрілу російських окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив Михайло Волинець, народний депутат від "Батьківщини", голова Конфедерації вільних профспілок України.

оновлено в 14.35.

Згодом в ДТЕК уточнили, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє отримали поранення.

"Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення. На той час під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню", - повідомили в компанії.

Ситуація на фронті поблизу Добропілля

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни, російське військове командування відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля, і переключилося на інші напрямки.

Аналітики зазначають, що нещодавні українські просування в зоні прориву вказують на те, що тактика інфільтрації російських військ провалилася, і загарбники не змогли створити міцних позицій у зоні прориву.

Також зауважується, що російські військові блогери останніми днями значно скоротили повідомлення про прорив в районі Добропілля і переключилися на висвітлення активності на північ, схід та південний захід від Покровська.

