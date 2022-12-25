У цій будівлі розміщувалась студія відомого художника.

У Маріуполі окупанти знесли Дім з годинником, де розміщувалась студія всесвітньо відомого художника Віктора Арнаутова. Рашисти продовжують зносити будівлі, нині вони взялися за центр міста.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram, що ці події стали таким собі "щасливого Різдва від окупантів". Також він показав відео, на якому зафіксовані дії рашистів.

"Не драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор", - написав Андрющенко.

Відео дня

Як додав радник мера, абсолютно все, що становіть історичну цінність, російські окупанти перетворюють на попіл. Раніше вони почали зносити будівлю драмтеатру.

Росіяни зносять будівлі у Маріуполі та приховують свої воєнні злочини

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські окупанти повністю знесли будівлю драматичного театру в окупованому Маріуполі. Саме туди у березні рашисти скинули бомби.

Він зазначив, що російська окупаційна влада зрівняла з землею колись визначну архітектурну пам’ятку міста й місце, де водночас загинули й вижили сотні людей, які ховались від бомбардувань Росії. Омбудсмен заявив, що таким чином, окупанти знищують сліди своїх страшних злочинів.

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