Зазначається, що під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом для кулемета.

Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ЗСУ поповнили свій парк техніки новітньою російською БМП-3. Відтепер загарбники будуть гинути від своєї ж зброї.

Фото трофейної техніки опублікували у телеграм-каналі бригади.

Військові пишуть, що під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом для кулемета. Після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд. Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3200 км.

Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина "несправність" – страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків – додають захисники.

Додамо, що 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – з’єднання гірської піхоти Сухопутних військ України. Перебуває у складі оперативного командування "Захід".

Раніше штурмовики Закарпатського легіону знищили танк окупантів, ліквідували мінометну секцію росіян, а також "мінуснули" щонайменше три ворожих безпілотники "Орлан-10".

Також один з воїнів бригади розповідав про спартанські умови на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: