За словами аналітика Михайла Кольцова, намагаються не накладати санкції проти РФ ті країни, які раніше мали тісні економічні зв'язки з агресором.

Уряд Китайської Народної Республіки станом на сьогодні не наклав жодних санкцій проти Російської Федерації.

Про це заявив керівник відділу навчання та розвитку аналітичної компанії YouControl Михайло Кольцов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про санкції саме від урядів, то лідером є Сполучені Штати, на другому місці йде Велика Британія, далі - Швейцарія, Європейський союз та Японія. Швейцарія наклала 887 санкцій, переважно стосовно фізичних осіб. Найменше - це ті, хто взагалі не наклав санкції. Китай є абсолютним лідером, тому що він не наклав жодних санкцій", - сказав він.

Також він додав, що намагаються не накладати санкції проти РФ ті країни, які раніше мали тісні економічні зв'язки з агресором. Це - Сербія, Угорщина, африканські країни.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину травня 1439 іноземних компаній з 70 країн та 55 галузей економіки скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії.

Нагадаємо, Державні нафтопереробні компанії Китаю уникають нових контрактів з Росією на переробку сировини. Однак умови за вже чинними договорами вони збираються виконувати.

17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.

У свою чергу США пригрозили Китаю масштабними санкціями експортним контролем. У Вашингтоні побачили ознаки того, що Народно-визвольною армія Китаю підтримує Збройні Сили Російської Федерації.

При цьому Київ запропонував Пекіну виступити одним з гарантів безпека.

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