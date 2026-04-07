Сирський розповів про ситуацію на Донеччині: що там роблять росіяни

Сили оборони успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.

Російські окупанти намагаються покращити на Донеччині своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів. Про це повідомив головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський.

"Працював у смузі відповідальності 19 корпусу, який здійснює оборону Костянтинівсько-Дружківської агломерації. Російські окупаційні війська намагаються покращити на цьому відрізку своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів", - зазначив він.

За словами Сирського, майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат. Головком зазначив:

"Командний склад демонструє високий рівень адаптивності до змін на полі бою, ухвалюючи ініціативні та нестандартні рішення. Пріоритетними напрямами роботи залишаються вогневе ураження тилової логістики окупантів, нейтралізація ворожої піхоти на етапі початку штурмів, а також збереження життів наших воїнів в умовах високої інтенсивності бойових дій".

Окрему увагу, як зауважив Сирський, він приділив аналізу пропозицій від командирів щодо нагальних потреб підрозділів. Ключовими аспектами стали питання посилення спроможностей із протидії засобам БпЛА противника, постачання боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів.

"За результатами роботи оперативно врегульовано низку проблемних питань, озвучених командирами на місці", - додав він.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, росіяни не збираються відмовлятися від наступу і планують створити "буферну зону" у Дніпропетровській області.

За словами Сирського, мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, – захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Натомість Сили оборони України послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку.

Сирський зазначив, що на Олександрівському напрямку наступальні дії Сил оборони тривають з кінця січня. За його словами, у ході цієї операції відновлено контроль над 480 кв. км території, вісьмома населеними пунктами у Дніпропетровській області та чотирма – у Запорізькій.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що в цей же час на Олександрівському напрямку росіяни атакують у районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Январське та в бік Сосновки, Вербового, Злагоди. Протягом минулого тижня на цьому напрямку зафіксовано 64 ворожі атаки.

