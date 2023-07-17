Українські військові проявили витримку та показали свій професіоналізм.

Українські захисники люто борються з російськими окупантами по всій лінії фронту. У районі Кремінної Луганської області бійці Сил оборони відбили спроби загарбників атакувати.

Командувач Сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський показав кадри реального бою під Кремінною, який вели воїни Володимирського батальйону 100-ї окремої бригади територіальної оборони неподалік.

"Відео реального бою, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО недалеко від Кремінної. Наші воїни відображають всі спроби ворога атакувати. Впевнена і професійна робота", - йдеться у коментарі до відео.

На оприлюднених кадрах видно професійну роботу українських військових у важких та небезпечних умовах.

Бої під Кремінною - останні новини

Вже не перший день в Луганської області, зокрема в районі Кремінної, українські військові ведуть жорсткі бої з російськими окупаційними військами, які весь час намагаються наступати.

Представник Східної групи військ, полковник Сергій Череватий заявив, що у росіян близько 180 тисяч військових, 120 тисяч з яких на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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