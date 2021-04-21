Минулої доби окупанти 9 разів порушили режим тиші. Втрат серед українських військових не було.

Протягом минулої доби, 20 квітня, зафіксовано 9 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил, неподалік селища Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

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Біля Старогнатівки вони здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Золоте-4 та Водяне окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників за минулу добу немає.

Станом на 7-му годину ранку, 21 квітня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля селища Первомайське – з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Автор: Світлана Закелова