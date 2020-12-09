За час дії оголошеного наприкінці липня перемир’я на Донбасі загинули четверо українських військових, 15 – отримали поранення.
Читайте такожХомчак розповів, чому Донбас неможливо повернути силоюПро це заявив головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак, повідомляється на сторінка Генштабу ЗСУ у Facebook.
«Понад чотири місяці тиші зберегли десятки життів. На жаль, четверо воїнів загинули та п’ятнадцять були поранені. З точки зору цінності людського життя, це багато. Але це у п’ять разів менше, ніж за той же період до перемир’я», - заявив Хомчак.
За його словами, «багаторічна позиційна війна забирає сили й демотивує військо». Водночас головнокомандувач ЗСУ запевнив, що ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими.
Перемир'я на Донбасі
22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з врегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди про повне і всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
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