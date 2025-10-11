Прогнозується, що ціна на цей фрукт цього сезону буде досить високою.

Через травневі морози, що знищили 10% садів, фермери Вінницької області збирають менше фруктів, але розраховують на вищі ціни.

Про це розповів генеральний директор корпорації "Вінниця-Садвінпром" Сергій Бойчук, пише портал SEEDS. Головний агроном фермерського господарства "Іванівська калина" у селі Іванів Хмельницького району Вадим Розпотнюк розповів, що сезон важкий, бо травневі морози знищили частину цвіту.

"Цього року у нас були аномально низькі температури в період цвітіння. Якщо говорити про врожай, то 40% втрати. Якщо говорити по сортах, то листопадова - це буде близько 30 тонн з гектара цього року. За "яблонівську", то півтори тонни з гектара - це не врожайність. Це низький показник", – розповів Розпотнюк.

Відео дня

За його словами, через складні погодні умови фермери змушені були збільшити витрати на обробку саду, і тепер собівартість виробництва груші на 30% вища, ніж минулого року.

"Ми використали набагато більше препаратів для боротьби з несприятливими погодними умовами. Це дало менший урожай, але хоч якийсь. Урожай економічно виправданий", - каже Розпотнюк.

Він зазначив, що, незважаючи на втрати, фермери сподіваються на високі ціни. Цього року українська груша буде дефіцитною.

"Є прогнози, що ціна на груші в Україні буде досить високою. Якщо минулого року середня фермерська ціна була 50 гривень у момент реалізації сховища, то цього року ця ціна гривень, я думаю, 70 вона має бути. Цього року ми продаємо весь урожай із саду", - розповів головний агроном.

Ціни на овочі і фрукти в Україні

Наприкінці цього тижня тепличні помідори в Україні надходять у продаж у діапазоні 50-60 грн/кг. Це в середньому на 51% дорожче, ніж у минулу п’ятницю, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Ціни в Україні на огірки стрімко зростають. На вартості овоча позначилося скорочення його обсягів через погану погоду, відсутність конкуренції з боку імпорту та високий попит. За тиждень ціни на огірки зросли на 66%, і сьогодні вони надходять у продаж у діапазоні 65-80 грн/кг ($1,57-1,93/кг).

Вас також можуть зацікавити новини: