Частину російських військ перекинули на східний кордон України. Зараз більшість із них дислокуються в нових таборах у Бєлгородській області.
Одна з баз у місті Валуйки, а друга – у селищі Солоті. На супутникових знімках, які є в розпорядженні "Схем", журналісти помітили масове скупчення військової техніки, зокрема танків та бронетранспортерів і розгортання наметового містечка.
Отримані знімки свідчать про те, що російська армія продовжує нарощувати сили неподалік від Харківської області та Донбасу. Про таке перекидання військ раніше повідомляли в ЗСУ та міноборони США.
Поблизу Валуйок зараз одразу два наметових містечка. Біля них стоять танки та багато видів іншої техніки. Ще 2 квітня цього там не було. Також на супутникових знімках видно, що частину техніки росіяни заховали в лісосмузі.
Біля цього міста є й інша база, де значно легше помітити техніку не лише наземних військ. Там загалом тут нарахували до 20 танків, а також 21 гелікоптер.
Щодо містечка, яке розбили російські військові біля Солоті, то там раніше не було так багато техніки, як 8 квітня. Тут усе теж розміщено біля лісосмуги. За даними ЗМІ, саме в цьому місці дислокується 237-й танковий полк Сухопутних військ Росії.
Дороги з міста Валуйки та селища Солоті ведуть напряму до Харківської області через контрольні пункти Чугунівка та Піски. Також з міста є і дорога на північ Луганської області через КПП у селищі Танюшевці Луганської області.
Раніше американська компанія Maxar Technologies 10 квітня опублікувала супутникові знімки, на яких видно, як 12-кілометрова колона російської військової техніки рухається в Харківській області. На знімках техніка прямує на південь через село Великий Бурлук, що на схід від Харкова. Знімки були зроблені 8 квітня.
Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про знищення вночі російської колони, проте незрозуміло, чи йдеться саме про ту колону, знімки якої опублікував Maxar. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.