Ситуація на Херсонщині тяжка, люди очікують на звільнення і не приймають "правила" окупантів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Ситуація в Херсонській області, як і раніше, залишається тяжкою, тяжкою морально і гуманітарно. Вже пішов четвертий місяць, як окупант не дає жодного офіційного гуманітарного коридору, щоб завести всі необхідні вантажі для Херсонської області", - сказав він.
Лагута додав, що російські загарбники постійно обстрілюють звільнені території, а також території Нововоронцовської, Високопільської, Кочубеївської громад і частину території Великоолександрівської громади.
"Ворог знову намагається вийти на межі області", - додав Лагута.
За його словами, в деяких селах склалася критична гуманітарна ситуація: немає зв'язку, продуктів, медикаментів.
Лагута підкреслив, що жителі Херсонської області очікують на звільнення і не приймають "правила" окупантів.
За його словами, гауляйтер тимчасово окупованої області Володимир Сальдо проводив "збори" директорів шкіл, на яких запропонував пройти "підвищення кваліфікації" в окупованому Криму, але практично всі присутні директори відмовилися.
Крім того, як повідомив Лагута, починаючи з 11 травня, в області спостерігається тяжка ситуація з виїздом людей на підконтрольну Україні територію.
Лагута також повідомив, що окупанти відбирають у підприємців цемент, з деяких доріг знімають плити для "зміцнення позицій".
"Це говорить про те, що намагатимуться утримати захоплені території. Але все це знає наш Генеральний штаб, наші доблесні Збройні сили, і, я думаю, що, коли прийде необхідне озброєння (з країн Заходу - УНІАН), то жодні споруди і жодні лінії оборони не допоможуть окупанту, і він піде й буде вибитий з нашої землі", - заявив Лагута.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ЗСУ не зможуть звільнити Херсон без американських реактивних систем залпового вогню MLRS, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться.
26 травня представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російські війська будують третю лінію оборони на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.