Він зауважує, що органи держвлади працюють на своїх місцях.

Народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що ситуація в місті Києві повністю контрольована Збройними силами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час телемарафону.

"Ситуація в місті Києві повністю контрольована нашими Збройними силами. Органи державної влади... всі на своїх місцях. Не вірте жодним фейкам. Президент працює в Офісі. Кабінет міністрів працює у своєму офісі. Народні депутати працюють: хто по Києву, хто і в округах - допомагають забезпечувати вирішення гуманітарних питань, координацію постачання Збройним силам", - зазначив Веніславський.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що військові ресурси ворожих військ в Україні закінчуються, потім настане логістичний колапс.

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