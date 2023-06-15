В Інституті вивчення війни зазначили, що українські захисники вдарили з HIMARS.

Захисники точно вдарили по російських окупантах в районі Кремінної Луганської області. Гнів українців відчула дивізії 20-ї загальновійськової армії Російської Федерації.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ завдали удару, коли окупанти очікували прибуття командувача 20-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сухраба Ахмедова і були зібрані в одному місці.

Зазначається, що в результаті роботи HIMARS ліквідовано близько 100 російських військових, а ще близько 100 отримали поранення, що викликало хвилю обурень у Російській Федерації.

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Ситуація в Луганській області - що відомо

Контрнаступ Збройних сил України налякав російських окупантів, хоча він ще й не розпочався повною мірою. Ще до початку визволитлеьной операції ВСУ окупанти втекли зі своїх позицій, зокрема в Луганській області, а також у Маріуполі та Новоазовську. Так, збільшилися випадки дезертирства в штурмових підрозділах "Шторм-Z" російських окупаційних військ.

Пізніше стало відомо, що в тимчасово окупованому Лисичанську дезертирували близько 80 російських загарбників, а в районі Бахмута Донецької області – близько 30 осіб з ПВК "Вагнер".

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