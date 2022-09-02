Петро Андрющенко зазначив, що очевидці нарахували 10 танків.

Російські військові перекидають свою техніку через Маріуполь. Колони військової техніки рухалися в напрямку Бердянська.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram-каналі.

"Фіксуємо рух техніки. Сьогодні вранці, близько 7:30 з напрямку Донецьк по центру Маріуполя в напрямок на Бердянськ проїхало 10 танків", - йдеться в повідомленні.

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За словами Андрющенка, в останні дні спостерігається активізація переміщення військової техніки з Донецького напрямку через Маріуполь і Маріупольський район у бік Бердянська.

Як раніше повідомляв УНІАН, Українські військові за останню добу ліквідували ще 350 російських окупантів. Загальні втрати Російської Федерації з 24 лютого близько 48,7 тисячі осіб. При цьому найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому і Курахівському напрямках.

Крім того, в тимчасово окупованому Криму на трасі "Таврида" помічена велика колона російської військової техніки. Російська колона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України. За словами очевидців, вантажівки, переважно марки "УРАЛ", їхали у супроводі автомобілів російської Державтоінспекції з проблисковими маячками.

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