Колона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

У тимчасово окупованому Крим на трасі "Таврида" помічена велика колона російської військової техніки.

Про це повідомив Телеграм-канал Крим.Реалії з посиланням на очевидців.

У повідомленні зазначено, що колона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.

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"Колона російських військових вантажівок зафіксована на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району і поворотом на смт Леніне", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, вантажівки, переважно марки "УРАЛ", їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.

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