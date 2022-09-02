У тимчасово окупованому Крим на трасі "Таврида" помічена велика колона російської військової техніки.
Про це повідомив Телеграм-канал Крим.Реалії з посиланням на очевидців.
У повідомленні зазначено, що колона рухалася від Керченського мосту в бік материкової частини України.
"Колона російських військових вантажівок зафіксована на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району і поворотом на смт Леніне", - йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, вантажівки, переважно марки "УРАЛ", їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.
Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Збройні сили України ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами, очевидці чули гучні вибухи.