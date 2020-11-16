Окупанти не порушували режим тиші \ фото УНІАН
Сьогодні окупанти не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Читайте такожБойовики двічі обстріляли українських військових на ДонбасіПро це йдеться у вечірньому зведенні у Facebook щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:30.
"Упродовж поточної доби, 16 листопада, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - йдеться у зведенні.
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