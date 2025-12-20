Зокрема, окупанти просунулись у Сіверську.

Російські війська просунулись у двох областях - на Донеччині та Дніпропетровщині. Як повідомив український моніторинговий аналітичний проєкт DeepState, окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів.

Так, за даними аналітиків, росіяни мають успіх поблизу Дронівки та у Сіверську Донецької області. При цьому, згідно з картою DeepState, місто Сіверськ вже майже захоплене ворогом.

Крім того, у DeepState заявили про просування російських окупантів населеному пункті Вишневе Дніпропетровської області.

російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив "про надзвичайні успіхи російської армії на лінії фронту". Також він поділився планами продовжити наступ в напрямку Слов'янська. Путін додав, що російські окупанти нібито вже захопила Сіверськ, і також "скоро захоплять" Лиман. За його словами, це відкриє шлях на Слов'янськ.

Як зазначають в ISW, в Росії стверджують про нібито захоплення понад 6300 кв. км території України за поточний рік, але ці заяви не відповідають реаліям на полі бою. Так, за даними аналітиків, російські окупанти захопили в Україні з початку 2025 року 4700 кв. км. Водночас, навіть озвучена росіянами цифра охоплює лише 1,04% від загальної площі України.

