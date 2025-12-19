На думку аналітиків, перебільшені заяви Герасимова та Путіна свідчать про спробу створити уявлення про нібито перемогу Росії на полі бою.

В Росії стверджують про нібито захоплення понад 6300 кв. км території України за поточний рік, але ці заяви не відповідають реаліям на полі бою, йдеться в звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяви російського диктатора Володимира Путіна та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова. Зокрема, очільник Кремля заявив про нібито взяття російськими окупантами під повний контроль міста Сіверськ на Донеччині. Проте, як йдеться у звіті, підтверджено лише захоплення 77% міста.

Також видання згадує й слова Герасимова про те, що російські окупанти нібито захопили Куп’янськ та контролюють 50% Костянтинівки. Аналітики зазначають, що не бачать жодних доказів просування РФ у Костянтинівці, близьких до озвучених цифр. За їхніми оцінками, ворог захопив лише близько 1,6% Костянтинівки, а їхня присутність в місті становить близько 5%.

"Навіть максималістські заяви російських мілблогерів про просування Росії не такі масштабні, як заяви Герасимова, оскільки мілблогери стверджують, що російські війська захопили лише близько 11 відсотків міста", - йдеться в звіті.

Вказується, що 18 грудня Герасимов заявив, що Росія захопила понад 6300 кв. км території України у 2025 році. При цьому, 17 грудня міністр оборони Росії Андрій Білоусов казав про 6000 кв. км.

Згідно з оцінкою ISW, російські окупанти захопили в Україні з початку 2025 року 4700 кв. км. Водночас, аналітики зазначають, що навіть озвучена Герасимовим цифра охоплює лише 1,04% від загальної площі України.

На думку аналітиків, перебільшені заяви Герасимова та Бєлоусова вказують на повільні темпи наступу. Тому таким чином вони намагаються створити уявлення про нібито перемогу Росії на полі бою та слабкість української оборони.

Припускається, що Герасимов на брифінгу повторював заяви Путіна та Бєлоусова, щоб поширити ці наративи серед міжнародної аудиторії.

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін на пресконференції заявив "про надзвичайні успіхи російської армії на лінії фронту". Також він поділився планами продовжити наступ в напрямку Слов'янська. Путін додав, що російські окупанти нібито вже захопила Сіверськ, і також "скоро захоплять" Лиман. За його словами, це відкриє шлях на Слов'янськ. Що стосується відеозвернення Зеленського з Куп'янська, Путін сказав, що "стела розташована за кілометр від міста".

Також ми писали, що аналітики ISW Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед вважають, що за умови збереження поточного темпу, стійкості української оборони та стабільної західної підтримки Росія могла б захопити решту 22% підконтрольної Україні території Донецької області до серпня 2027 року. На думку аналітиків, кампанія з захоплення решти Донецької області буде для Росії надзвичайно складною і дорогою.

