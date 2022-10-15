Дружина бойовика підтвердила, що його пустили на фронт.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін поїхав в Україну воювати на боці російських окупантів.

Про це повідомила його дружина Мирослава Регінська у російській соцмережі "ВКонтакті".

"На запитання: де Ігор Іванович ?Чи все в нього добре? Куди зник і т.д. Відповідаю: все гаразд! Незабаром вийде на зв'язок", - заявила вона, опублікувавши фото з ним у військовій формі.

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Гіркін та його заяви

Ігор Стрілков-Гіркін - "екс-міністр оборони ДНР", причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. Бойовик публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Він активно критикував Міноборони та зібрав велику аудиторію у своєму ТГ-каналі. Влітку повідомлялося, що він спробував в'їхати до Херсонської області за підробленими документами, але його затримали поліція.

Нещодавно Гіркін назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна. Він написав, що "шановні київські партнери зробили святковий "феєрверк".

На думку Гіркіна, у Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Терорист відкрито критикував режим Путіна та бездарне командування ЗС РФ за поразки на фронті. Зокрема, він спрогнозував швидкий прорив українських захисників до узбережжя Азовського моря та безпосередньо до Волновахи і Маріуполя: "фронт може обрушитися, як під Ізюмом".

Раніше терорист влаштував непідробну паніку через успіхи Збройних сил України на Харківщині. Він вважає, що росіяни провалили вже все, що могли.

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