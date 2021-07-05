Протягом минулої доби, 4 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook у ранковому зведенні станом на 07:00 5 липня.
У результаті обстрілів загинув один військовослужбовець.
Крім того, ще один військовий отримав осколкове поранення.
«Після надання першої медичної допомоги, воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний», – говориться у повідомленні.
Обстріли на Донбасі 4 та 5 липня
Читайте такожНа Донбасі внаслідок обстрілу російських окупантів поранено українського військовогоТак, 4 липня зафіксовані наступні порушення:
- поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосовували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
- біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Мирне російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік Березового окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів;
- у напрямку Тарамчука противник обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 5 липня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню:
- біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Піски противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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