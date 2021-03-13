Військовий був контрактником із села Гурівщина.

У районі проведення операції Об'єднаних сил снайпер окупантів вбив 30-річного військовослужбовця Збройних сил України Олександра Пекура.

Читайте такожНа Донбасі снайпер бойовиків застреливши українського військовогоПро це йдеться в повідомлення Дмитрівської сільради у Facebook.

"Вчора в районі Мар'їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця - контрактника, жителя села Гурівщина - Пекур Олександра Валентиновича, 1990 року народження. Пішов у вічність молодий Герой, який пожертвував своїм життям, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України. Йому було тільки 30 років", - йдеться в повідомленні.

У військового залишилися мама, брат і бабуся.

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Автор: Ірина Погоріла