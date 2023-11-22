Армія РФ втратила ще дві спостережні комплекси "Муром".

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України знищили ще два спостережні комплекси "Муром" російських окупантів.

Про це повідомив прес-центр СБУ. Крім того, як зазначається, кіберфахівці Служби безпеки ударними дронами знищили танк Т-72, гармату МТ-12 "Рапіра", 100 мм зенітну гармату "КС-19", МТЛБ, кулеметний розрахунок і ворожий бліндаж та 5 автомобілів противника.

Нові удари авіації та військ України по армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.

За добу в Україні знищено 850 російських окупантів, а з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати противника склали 320 670 осіб.

Також знищено багато ворожої техніки, зокрема, артилерійських систем - 7769 (+17 одиниць за минулу добу), танків - 5446 (+7), бойових броньованих машин - 10188 (+14), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5784 (+13), засоби ППО - 589 (+1), автомобільної техніки та автоцистерн - 10159 (+25), спеціальна техніка - 1105 (+7).

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, знищено 899 ворожих РСЗВ, 323 літаків, 324 гелікоптерів, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі /катери, один підводний човен.

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