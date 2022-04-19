Президент України Володимир Зеленський подякував мешканцям окупованих населених пунктів за відмову співпрацювати з ворогом.
Про це Зеленський заявив у відеозверненні.
"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік "хіба що деяких маргіналів".
Президент підкреслив, що українці в усіх регіонах держави підтримують українську національну єдність та національну державність.
"І я вдячний усім мешканцям тимчасово окупованих міст, тимчасово окупованих громад – Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших наших громад – за цю чітку позицію. Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми будемо, що більш принциповими будете ви, то швидше повернеться нормальне життя", - заявив він.
Раніше повідомлялося, що у Розівці російські окупанти під дулом автоматів провели "референдум".