Міністерство оборони США "досі оцінює ступінь" удару росіян по цілях.

Під час серії ракетних ударів по території України війська РФ намагалися вразити критично важливу інфраструктуру, але США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі наголосив, що війська РФ "намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливою інфраструктурою на заході" України, включаючи джерела електроенергії та транспортні вузли.

Спікер підкреслив — незважаючи на ці удари, США, як і раніше, можуть "спрямовувати" військову допомогу в регіон, включаючи "системи озброєння" та інші ресурси.

США знають, що зброя та інші ресурси все ще надходять до України, "бо ми розмовляємо з українцями кожен божий день", додав Кірбі.

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Увечері 3 травня Україна зазнала потужної ракетної атаки російських окупантів. В Укрзалізниці повідомили про пошкодження шести станцій у центрі та на заході України.

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що заздалегідь готувалися до таких сценаріїв ракетних ударів і розробили альтернативні логістичні маршрути, а збитки для пасажирських перевезень, бізнесу і сил української оборони мінімізували.

4 травня РФ знову завдала авіаударів по кількох областях України.

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