Протягом останнього часу фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Протягом останнього часу фіксується збільшення кількості та інтенсивності порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, з початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок цього один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще 8 бойові травмування.

"На обстріли противника військовослужбовці Об’єднаних Сил дають адекватну відповідь. За даними нашої розвідки, втрати ворога склали 6 убитими і 12 пораненими", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 11 вересня, на Донбасі внаслідок обстрілів загинув один український військовий, ще десятьох було поранено. Зокрема, ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм в районі Новогнатівки, а також двічі – поблизу Верхньоторецького.

Згодом стало відомо про ще одну втрату ЗСУ упродовж тієї ж доби.

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Автор: Катерина Гірник