В районі ООС, у четвер, 6 травня, внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець Сергій Коробцов.
Про це повідомляє офіційний сайт міста Коростень, звідки він був родом.
Сергій був випускником Навчально-виховного комплексу "Школа-Гімназія" №12. Хлопцю влітку було б всього 23 роки, у нього залишилася дружина та маленький син.
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9 травня о 10:30 відбудеться прощання біля виконавчого комітету Коростенської міської ради.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів загинули двоє військових, ще один отримав поранення та перебуває у важкому стані.
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