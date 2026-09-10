Україну накриють температурні гойдалки: синоптикиня розповіла, де буде літо, а де осінь

Дощі пройдуть спочатку в західні області в п’ятницю, а в суботу поширяться і на північ та на частину центральних областей.

У найближчі дні по всій Україні погода зміниться, а коливання температури буде в межах від + 30 до + 15°.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у соцмережі. "П’ятниця, 11 вересня, буде найхолоднішою у західних областях України. Там впродовж дня максимальна температура повітря вкрай скромна +15... +19°", - відзначила Діденко.

Також прохолодніше стане в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Похолодання ще захопить Харківську, Полтавську та Вінницьку області. У цих регіонах максимальна температура повітря коливатиметься від +19...+23°.

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Вона пояснила, що похолодання зумовить холодний атмосферний фронт.

"Дощі завтра пройдуть у західних областях України, а в суботу опади поширяться також на північ та на частину центральних областей", - додала синоптикиня.

При цьому, у Києві завтра, 11 вересня, очікується комфортна погода, температура повітря коливатиметься в межах +23°, істотних опадів не передбачається.

А от у південній частині, східних областях, Дніпропетровській області ще втримається висока температура повітря.

"Вдень 11 вересня тут очікується +25...+30°", - повідомила Діденко.

Яка погода буде 12 вересня

У Києві буде сильний дощ, особливо вранці, різко стане холодно. За даними синоптикині, температура повітря лише +14... +15°.

Разом з тим, у неділю, 13 вересня, погода вирівняє тон, антициклон зумовить суху повітряну масу, максимальна температура повітря на заході, на півночі та у центральних областях підвищиться до +20...+24° тепла, на півдні, сході та на Дніпропетровщині літо ще триватиме, +25... +30°.

"Погода найближчим часом очікується мінливою, буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30...+15°, тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до здоров’я", - попередила Діденко.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 вересня, українці ще відчуватимуть літню погоду, але не по всій країні.

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