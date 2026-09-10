Іран вдарив по військовій базі США Йорданії: скільки літаків пошкоджено

Американські війська в Йорданії випустили понад 30 ракет Patriot.

Внаслідок ракетного удару Ірану по американській військовій базі Muwaffaq Salti в Йорданії пошкоджено дев’ять літаків Повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Зокрема, за словами співрозмовника, вісім винищувачів F-15 отримали легкі пошкодження. Після проведення необхідних перевірок їх повернули до експлуатації.

Також один A-10 Thunderbolt, відомий як Warthog, зазнав значно серйозніших пошкоджень. За інформацією джерел CBS News, ракета влучила в літак і відірвала йому крило.

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Повідомлень про загиблих американців внаслідок ударів по Йорданії не надходило.

Зазначається, що американські війська в Йорданії випустили понад 30 ракет Patriot для захисту від іранських ударів по Йорданії.

У виданні зазначили, що удари сталися після того, як США у вівторок заявили про атаку на п'ять іранських танкерів у відповідь на атаку Ірану на військовий корабель ВМС США. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаки на вісім танкерів та два військові кораблі, включаючи базу в Йорданії.

Удар по авіабазі США в Йорданії – що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня під час нової іранської атаки по американській військовій базі Муваффак-Салті в Йорданії військові США могли використати одразу близько 60 зенітних ракет до систем Patriot.

За офіційною інформацією міністерства оборони Йорданії, системи протиповітряної оборони перехопили 18 із 20 балістичних ракет, запущених Іраном. Ще дві ракети начебто впали, не досягнувши визначених цілей.

Водночас, Defense Express, аналізуючи кадри, що поширилися в Мережі заявило, що фактична картина могла відрізнятися від офіційних повідомлень.

Втім, головний акцент матеріалу зроблено не на кількості перехоплених цілей, а на числі ракет-перехоплювачів, які були витрачені під час відбиття удару. За оцінкою Defense Express, американські батареї Patriot працювали з надзвичайно високою інтенсивністю.

На загальних кадрах можливо оцінити, що загалом було випущено близько 60 зенітних ракет до Patriot. Водночас оцінки у 100 одиниць, які часом можна зустріти, виглядають дещо завищеними.

До того ж Іран вже не вперше за останні місяці атакує саме цю військову базу, тож дислоковані тут зенітники відбивають іранські удари також не вперше. Тому відсутність бойового досвіду операторів Patriot, за оцінкою Defense Express, не може бути поясненням масштабної витрати таких дефіцитних ракет.

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