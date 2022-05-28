Українські біженці можуть не захотіти повертатися додому, якщо піти на територіальні поступки Росії.

Держави, які пропонують Україні піти на територіальні поступки Росії, мають бути готовими довічно утримувати українських біженців.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар", - зазначив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україна повинна піти на переговори з Росією, навіть якщо від неї будуть потрібні поступки. За його словами, переговори між РФ і Україною повинні початися в найближчі два місяці, перш ніж вони приведуть до наслідків, які буде нелегко подолати.

Президент Володимир Зеленський жорстко відповів колишньому держсекретареві США Генрі Кіссінджеру на пропозицію погодитися на втрату частини територій взамін на припинення війни. "Таке відчуття, що у пана Кіссінджера не 2022 рік, а 1938-й. І він думав, що він говорить з аудиторією не в Давосі, а в тодішньому Мюнхені", - сказав він.

Раніше видання Politico повідомило, що деякі західні лідери, від Франції до Німеччини та Італії, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

Велике занепокоєння чиновників полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, "зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності", пише Politico. Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" у цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території".

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що французький президент Еммануель Макрон намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією, пропонуючи Києву піти поступки щодо суверенітету заради збереження обличчя Путіну.

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