Люблять повзти три доби в трубі, вилізти і вмерти: командир про тактику росіян на Сумщині

Броньованої чи легкоброньованої техніки на напрямку не бачили дуже давно, розповів військовий.

На Сумському напрямку російські окупанти вже давно не атакують броньованою технікою.

Про це розповів Костянтин Поліщук, командир 1 РУБПАК батальйону безпілотних систем 71-ї окремої аеромобільної бригади, пише "Арміяinform".

За його словами, механізовані штурми на напрямку вважаються рідкістю. Навіть з огляду на те, що зараз механізованою вважається атака, якщо в росіян є квадроцикл, мотоцикл або ж легкове авто.

Поліщук зазначив, що броньованої чи легкоброньованої техніки на напрямку не бачили дуже давно. Переважно – піхотні штурми. На Сумщині росіяни особливо люблять атакувати через трубопроводи.

"У нашому випадку, вони люблять повзти три доби в трубі. Вилізти і вмерти приблизно за 10–15 хвилин. Тут все закінчилося так, як зазвичай це і закінчується. Потім приємне повідомлення по їхніх перехопленнях – "нікто почєму-то не виходіт на связь", – розповів командир.

Ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, днями росіяни просунулася у двох населених пунктах Сумської громади поблизу кордону. Ідеться про села Проходи і Таратутине Краснопільської селищної громади Сумського району.

Перед тим у DeepState заявили, що ворог розширює буферну зону вздовж кордону на Сумщині. Початком таких просувань стало, до певної міри, село Грабовське, а тепер продовжується тиском в районі Миропільського. 14 квітня аналітики зазначали, що новоутворена площа контролю та інфільтрації противника вздовж кордону на Сумщині становить близько 150 кв. км.

