На окупованих територіях росіяни мають "кадровий голод".

Російське керівництво має плани на південь України - там хочуть відтворити Таврійську губернію та створити так зване Небесне місто.

Про це повідомив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зокрема він зазначив. що на окупованих територіях росіяни мають "кадровий голод".

"Ті персони [потенційні колаборанти - ред.], на яких вони робили ставку перед війною, у багатьох випадках себе абсолютно не виправдали. Певна кількість людей погодилася на співпрацю. Але досить невисокий відсоток із тих, хто це зробив, насправді здатен керувати хоча б якимось районом міста. Тому головна проблема — це кадровий голод", - зазначив Буданов.

"Далі питання: що вони хочуть створити? У хворому розумі російського керівництва є дві ідеї, які вони плекають. Перша — це відтворення Таврійської губернії, яка існувала нетривалий час у Російській імперії. Це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області та Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. Це та ідея, яку вони зараз проштовхують", - додав він.

Друга ідея, за словами Буданова, яку нечасто можна почути, проте вона має місце, — так зване Небесне місто.

"Це Одеська область, Херсонська область, частина Миколаївської області, місто Дніпро та частина Донецької області. Була така концепція. Ще раз кажу: це — хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, у розвідки є інформація про військові склади РФ біля кордонів України.

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